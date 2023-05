'Polònia' convirtió a Bertín Osborne en 'Blanco Palomo' para parodiar el 'EaEa' de España en Eurovisión

Polònia parodió este jueves la actuación con la que Blanca Paloma representó a España en la final de Eurovisión 2023 celebrada el pasado sábado en Liverpool. El programa de TV3 convirtió a su particular Bertín Osborne en 'Blanco Palomo' para versionar EaEa y explicar los motivos por los que la canción no triunfó en el certamen. Recordemos que la artista logró un decimoséptimo puesto, lastrada por el televoto, en una noche en la que Loreen (Suecia) se alzó por segunda vez con la victoria.

El sketch arrancó con el imitador de Bertín Osborne entre bambalinas vestido con una ropa similar a la que llevaba la cantante ilicitana en el festival. “Este es mi nuevo look para representar a España en el festival de Eurovisión. No me digas que no estoy hecho un fenómeno”, le decía a una supuesta regidora de la cadena, que le preguntaba si a él tampoco le gustó la performance de Blanca Paloma.

“La chiquilla le ponía ganas, pero Blanca Paloma no funcionó porque no representaba la tradición española: el cerdo, el vino y el macho ibérico. Aquí me tienes, el Blanco Palomo versión Cinco Jotas: bacon, pecho... palomo. ¿Ea... o no ea?”, concluyó Bertín antes de saltar al escenario.

La actuación arrancó con Obsorne a contra luz portando una bota de vino como micrófono. Acto seguido, caminaba por una recreación de los famosos flecos rojos mientras sus bailarines le daban una copa de vino y un plato de panceta.