'Polònia' parodia la nueva estrategia para no pagar Netflix por compartir cuenta: “Me he hecho hacker”

Los trastornos que está ocasionando la nueva estrategia de Netflix respecto a las cuentas compartidas llegaron este jueves a Polònia, que parodió en uno de los sketches de este 23 de febrero los “malabares” de un usuario para ahorrarse ese extra que la plataforma cobra a todos aquellos que quieren compartir usuario sin residir en el mismo hogar.

Preguntas y respuestas del nuevo plan de Netflix contra las cuentas compartidas en España: así te afecta

Más

En el vídeo emitido en TV3, el actor Marc Rodríguez es Miquel, un usuario que se convierte en hacker para intentar desafiar a la compañía. “¿Recuerdas que te dije que no estoy dispuesto a pagar ni un duro más por Netflix? Me he hecho hacker y voy a piratear una cuenta. La cultura tiene que ser gratis”, le dice a su mujer, Montse.

La estrategia del “indignado” pasa por conseguir que su repetidor coja la señal wifi de su vecino para que el servidor detecte que están en el mismo hogar. Sin embargo, tras enfadar a su pareja, decide pasar al plan B y lleva a su suegro a casa para utilizar su cuenta, pero se confunde y saca a otro anciano de la residencia.

Finalmente, Miquel consigue su propósito y la historia termina con Montse y él viendo a través de la ventana, y con prismáticos, la televisión de una vecina. “Te dije que conseguiría Netflix gratis y lo he hecho. No nos ha costado ni un duro”, celebra. “Excepto por los dos portátiles, el repetidor del wifi y la denuncia por el secuestro de un abuelo”, le recuerda ella.