'Polònia' parodia en TV3 la moción de censura de Vox y Tamames: “Tú limítate a leer nuestro guion”

La moción de censura de Vox y Ramón Tamames contra el Gobierno de Pedro Sánchez ha copado la actualidad política esta semana, con presencia televisiva no sólo en informativos, sino también en programas de entretenimiento como El Hormiguero y El Intermedio. El último en sumarse ha sido Polònia, que este jueves 23 de marzo dedicó un sketch especial al proceso fallido de la derecha.

'El Hormiguero' recibió al doble de Ramón Tamames: "A ver si echamos a Sánchez, o no, igual no lo echamos"

Más

El programa satírico de TV3 parodió, en un vídeo musical, el movimiento de Santiago Abascal y compañía para reclutar al economista y ex del Partido Comunista. Lo hizo con una particular versión de la canción Dance Monkey del grupo Tones and I, renombrada como Ramón Dance y lanzada con una letra sobre la moción.

El sketch arranca con los miembros de Vox recogiendo a Tamames, interpretado por Queco Novell, para dirigirse al Congreso. Un vídeo repleto de referencias al estado del candidato tanto en las imágenes como en la letra del tema: “Mierda, me está dando un achuchón” (...) “Que traigan la medicación”, canta su 'doble'.

“Abascal, no aplaudiré ninguna vez tu intervención”, llega a decir también Tamames, mientras desde Vox le dan indicaciones: “Tú limítate a leer nuestro guion”.