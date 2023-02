Preocupación de Sandra Barneda por un participante de 'La isla de las tentaciones': “Estás que ni puedes respirar”

La isla de las tentaciones mostró en su gala de este lunes 6 de febrero a los dos primeros infieles de la edición: Álex y Daniel. El primero no se lo pensó dos veces a la hora de dejarse llevar con su tentadora Yaiza, a pesar de que poco antes había vivido una hoguera de lo más complicada por las imágenes que vio de su pareja Marina.

'La isla de las tentaciones 6' dejó "frozen" a las chicas con los dos primeros infieles por todo lo alto

El participante llegó a su primera cita ante el fuego con Sandra Barneda ya preocupado, y con la sensación de que las imágenes de su novia no le iban a gustar. Sus presagios se cumplieron y aunque no vio a la chica rebasar ningún límite con Manuel, la complicidad entre ambos le dejó claro que más pronto que tarde puede suceder algo.

La reacción de Álex, que se quedó en shock con lo que estaba viendo, preocupó a la presentadora: “Estás que ni puedes respirar”, le dijo desde su sitio, al verle hablar con la voz entrecortada. “Estoy roto, no pensaba que se fuese a comportar así los primeros días. Se me encoge el estómago de verla en ese plan con un chico que no soy yo, ha estado a punto de comerse la boca”, apuntó él.