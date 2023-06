Un presentador de Perú despide en directo a su productor: “Acá las cabezas se cortan inmediatamente”

La última emisión de Sábado con Andrés, programa que conduce Andrés Hurtado en la televisión peruana Panamericana TV, estuvo cargada de polémica. En mitad de la entrega, centrada Miss Perú, el presentador decidió despedir en directo a su productor por un fallo en la escritura del guion.

Todo ocurrió cuando Hurtado se dispuso a realizar preguntas a las candidatas. “¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”, leyó ante la confusa mirada de la aludida. “¿Medio?”, preguntaba desconcertada. “Así es. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? ¿O la pregunta está mal hecha? A ver, producción, ¿puede ser miedo...?”, alertaba el televisivo.

Andrés Hurtado despide en directo a su productor

“Yo frente al país no voy a quedar mal como conductor”, dijo Andrés Hurtado, dirigiéndose a la zona en la que se encontraba su productor. “Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así”, se quejó.

“Yo soy quien da la cara, las concursantes están al frente y te pido por favor... Me gustaría que des un paso al costado como productor del programa Sábado con Andrés. Deja tu puesto a uno de los chicos ¿sí?, gracias”, le pidió a su compañero. “Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente, yo no puedo permitir... Termina el programa y dejas tu trabajo”, remató el televisivo antes de retomar el transcurso de la gala.

*Puede ver el momento en el minuto 42.30 del vídeo superior.