Raúl Pérez se transforma en Miguel Bosé para cantar a los vientres de alquiler: “Si me canso, me compro uno chino”

La polémica maternidad de Ana Obregón a través de un vientre de alquiler ha copado el contenido de absolutamente todos los programas (incluso de los informativos) de la televisión. Como no podía ser de otra manera, El Intermedio abordó el asunto con su mordaz humor, criticando la gestación subrogada desde varios enfoques.

Uno de ellos lo planteó el cómico Raúl Pérez, que se metió en la piel de Miguel Bosé, otro de los famosos españoles que adquirió a sus hijos a través de esta práctica. “Buenas noches, Wyoming. Para ser un esbirro de los psicópatas de Davos, eres bastante salao”, empezó saludando el 'cantante'.

Raúl Pérez imita a Miguel Bosé

“Vengo a defender la gestación subrogada. Para ello, he compuesto el himno de los usuarios de vientres de aquiler, los UVA. Sí, como los rayos. De hecho, nuestro lema es: El moreno y los hijos también se compran”, soltó, parodiando la letra de Amante Bandido.

“Yo seré un padre genial, alquilaré un vientre y ya está. Ese crío, ahora es mío, aceptan PayPal. Esta opción es mucho mejor, puedo escoger si es hembra o varón. Si me sale mal, llora sin parar, en garantía está, yo lo devuelvo sin gastos de envío. ¡Ay, el ticket donde lo he metido! La gestación subrogada es lo mío, capital superbien invertido. Y si me canso, me compro uno chino, tengo ya dos blancos y un latino. Y aunque yo nunca los haya parido, con pasta, yo seré padre por fin”, reza la canción.