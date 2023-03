La reflexión de Unzué ante Évole sobre la muerte: “Quiero que el día que me vaya no produzca tristeza”

Juan Carlos Unzué fue el protagonista de este domingo de Lo de Évole en una entrega en la que también participó Dani Rovira, y en la que el exfutbolista y exentrenador habló sin tapujos sobre la muerte.

Preguntado por el presentador de laSexta sobre si ha pensado en su funeral, Unzué reconoció que sí le ha dado vueltas a cómo querría que fuera y desveló que le gustaría donar las partes de su cuerpo “que puedan servir”. “Sé que eso retrasa un poco todos los tiempos. A veces tenemos mucha prisa cuando muere alguien en despedirle, porque es una situación de tristeza”.

Sobre ello, apuntó que “me gustaría que el día que me vaya a marchar no produzca tristeza”. “Puedo entender que ese día estén tristes, pero quiero que en cuanto puedan, lo más rápido posible, hagan su vida”. “Nadie es imprescindible y me encantaría que mi familia sea lo más feliz posible cuando yo no esté”, añadió, ante un emocionado Jordi Évole.

“Sabes que esta situación me genera muchísima pena y me cuesta evitarlo, pero estoy muy contento de haber pasado este tiempo contigo”, le dijo el presentador, que le deseó lo mejor. “En esta enfermedad lo mejor que puedo pedir es que la progresión siga siendo lenta. Si me veis activo, es la mejor señal de que estoy todavía bien dentro de las limitaciones que me genera la ELA”, zanjó el entrevistado.