Roban en directo a una reportera argentina en Qatar: “Me preguntaron qué pena quería que le pusieran”

Dominique Metzger, periodista del canal argentino Todo Noticias desplazada en Doha, Qatar, ha denunciado haber sido víctima de un robo mientras realizaba un directo desde el país que alberga el Mundial de fútbol masculino.

Cómo ver el cuestionado Mundial de Qatar 2022, que será salvador para las audiencias de TVE

Saber más

A través de sucesivos vídeos en Instagram, la reportera narraba lo ocurrido: “Experiencia catarí: Me acaban de robar la billetera mientras hacíamos la salida en vivo. Aseguran que está todo vigilado y que la van a encontrar”, comenta sobre la cartera, que contenía, aparte de sus documentos de identidad, tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

En siguientes clips, muestra las dependencias policiales donde presentaba la denuncia, en un sector solo para mujeres. “Está todo dividido”.

Le preguntaron qué pena querría imponer al ladrón

Con posterioridad, desde su propio canal contactaron con ella para que contara en detalle lo ocurrido: “Todo el mundo te dice que es el lugar más seguro”, declaraba con cierta ironía sobre el robo, aunque destacaba que eso “no va empañar todo”. “Estaba repleto de gente, con muchísima gente”, explicaba. “No me di cuenta cuando me estaban robando. En un momento estábamos bailando con unas personas y quizás fue ahí”

“Fue un hurto, no fue nada violento”, recalcaba, y lo achacaba a la falta de atención sobre sus pertenencias al estar en pleno directo. “Cuando terminamos la transmisión quiero sacar la billetera para comprar un agua, y me doy cuenta de que no la tenía”.

Sin embargo, el impacto del robo fue igualado con la gestión de la denuncia en sí misma en la sección de la comisaría destinada solo a mujeres. “Los policías hombres no te atienden”, especificó, para remarcar las diferencias culturales, que se revelaban también durante la entrevista con la agente. El momento más complejo llegó cuando se le preguntó “qué pena” quería que le impusieran al ladrón. “¿qué quieres que haga la justicia con esto? Porque lo vamos a encontrar. ¿[Quieres] que lo condene a 5 años, que lo deportemos?”, recordaba las palabras que, en inglés, le plantearon.

“Solo quiero que me devuelvan mis cosas”

“Me preguntó a mí que tomara la decisión”, reiteró, reconociendo que le puso “la piel de gallina”. “No voy a tomar ninguna decisión, solo quiero que me devuelvan mis cosas”

Hasta el momento, no ha habido actualización con respecto a la investigación para encontrar sus pertenencias. En respuesta a los comentarios de su última publicación en Instagram, explicó que sus pertenencias no han aparecido.