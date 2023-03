Roberto Leal evitó dar pistas en 'Zapeando' sobre el bote de 'Pasapalabra': “La inercia es que se te pueda ir la lengua”

Roberto Leal ha pasado por Zapeando solo unas horas antes de que se encargue de hacer entrega del mayor bote histórico de Pasapalabra. Con el premio a disputarse entre Orestes o Rafa, el magacín de las sobremesas de laSexta ha intentado sonsacar al presentador del concurso alguna pista sobre la resolución del duelo, tras 197 entregas.

El mensaje de Roberto Leal a Orestes y Rafa antes del bote en 'Pasapalabra': "No son dos concursantes, esto va más allá"

Nada más llegar al plató de Globomedia, el presentador dejó claro que la resolución del concurso, que veremos este jueves 16 en prime time, se grabó hace apenas dos semanas. “Yo lo sé, pero estoy como si no lo supiera”, bromeaba, antes de afirmar que todo sucedió “ hace relativamente poco”.

Leal comentaba que en otras ocasiones la distancia entre la grabación y la emisión ha sido más amplia, pero en este caso apenas ha sido de “semana y media o dos semanas”. Y dejó constancia de que no ha informado de nada ni a su familia: “No lo digo porque mi madre larga”. En todo caso, él apuesta por evitar comunicarse tras cada programa: “La inercia es hablar rápido... Y que se te pueda ir la lengua”.

Además de resistirse a dar detalle alguno al equipo de Zapeando, también habló de cómo afrontó la grabación: “Como no sabes, porque estaba tan igualado, no me planteé cómo reaccionar”. De hecho, recuerda que se preparó un “discursito” para la ocasión, pero “no recuerdo lo que pasó por mi boca”. “La sensación fue de tremenda alegría”.