'La Roca' emite las Campanadas que Antena 3 grabó en 1989 con Mayra Gómez Kemp y nunca llegaron a ver la luz

La Roca compartió este domingo un vídeo inédito de la historia de Antena 3: las Campanadas que el canal grabó en 1989 y no llegó a emitir en su momento por un fallo técnico.

Por aquel entonces, Antena 3 estaba aún en fase de pruebas, pues sus emisiones comenzaron realmente el 25 de enero de 1990. Sin embargo, y como aperitivo a tan ilustre fecha, la cadena grabó unas Campanadas con Mayra Gómez Kemp el 29 de diciembre de 1989. La mítica presentadora grabó tres tomas con tres atuendos diferentes, siempre con un plató vacío como escenario.

“No les vamos a engañar, en Antena 3 Televisión no estamos de fiesta, sino en capilla. Y la mayoría de nuestros estudios están recibiendo los últimos toques”, dijo como parte de aquella grabación, en la que escuchó doce campanadas, brindó con el público y dio paso al primer contenido de Antena 3 en 1990: “Una estupenda película: La mujer de cemento, con Rachel Welch y Frank Sinatra”.

Estas imágenes no vieron la luz la Nochevieja de 1989, tal y como estaba previsto. Sin embargo, La Roca las rescató este domingo, aunque no para disfrute de sus colaboradores. “A lo mejor no se emitió por algo, ¿no?”, dijo Juan del Val para cuestionar su calidad. “Un poco desolado está. Parece un descampado”, añadió Nuria Roca. “Era un plató sin construir de una cadena que aún no había nacido”, justificó Berni Barrachina. “Ya, hombre, pero contrata una orquesta o algo”, contestó la presentadora entre risas.