Rosa López, “acojonada” en 'El Desafío': “No me gusta decir lo malo, pero lo he pasado fatal”

Las pruebas de agua son las que más angustia provocan en El Desafío. Este viernes, Rosa López tuvo que sumergirse en una urna de cristal cerrada que se iba inundando a toda velocidad. La cantante tenía que taponar las entradas y confesó que estaba “acojonada”.

“Es una sensación horrible. Sé que estoy cuidada, pero voy acojonada”, reconoció tras haber realizado los primeros ensayos. Ya en plató, los nervios fueron a más, pero no era para menos: “Es la prueba de más angustia que se ha vivido en El Desafío, sin duda. Vas ahogándote mientras tienes que ir colocando tapones. Es muy difícil”, advirtió Jorge Ventosa, el especialista que acompañó a la concursante.

“Yo no quiero ni hablar, solo quiero concentrarme en la respiración”, comentó ella a pocos segundos de entrar en la pecera.

Se le vio muy angustiada, pero la prueba fue muchísimo mejor de lo que esperaba. Si en los ensayos no pudo taponar todos los chorros de agua, en la gala de este viernes lo hizo con tiempo de sobra, sin que el agua le cubriera completamente la cara.

Salió victoriosa de aquella cárcel, pero no le quitó ni un ápice de gravedad a la prueba: “No me gusta decir lo malo, pero lo he pasado fatal”.