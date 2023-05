El Rubius en 'Mask Singer': de cómo le convencieron para participar, a sus problemas con la máscara de Tigre

Mask Singer 3 sorprendió a sus espectadores este miércoles con el desenmascaramiento de El Rubius como el famoso que se encontraba bajo la máscara de Tigre. Y no tanto por su identidad, pues muchos ya le habían descubierto en redes sociales, sino por confirmar que uno de los youtubers de más éxito se había lanzado a debutar en un programa de televisión.

'Mask Singer 3' desenmascaró a El Rubius, y Javier Calvo acertó a un Feliciano López rabioso

El motivo de su decisión lo contó el mismo Rubén Doblas, como se llama el joven, en el especial Detrás de la máscara que Antena 3 emite después de cada entrega. “Mi madre veía mucho la versión noruega y allí es algo supergrande. Me dijo que tenía que participar, que es la leche”, confesó.

El balance de la experiencia ha sido del todo satisfactorio para el youtuber, que admitió haberse divertido mucho. Sin embargo, no fue fácil para él adaptarse al traje de Tigre, pues en el primer ensayo tuvo algún que otro problema por las características de la máscara. “Me entró un poco el pánico porque había muy poco espacio y muy poca visión, y me agobiaba”, contó a Arturo Valls, mientras se veían imágenes de esos momentos de complicación.

El equipo de Mask Singer no tardó en solucionarlo: “Para la segunda actuación me hicieron más espacio dentro de la cabeza y me pusieron un ventilador, que yo flipé”, comentó agradecido. “Funcionaba perfectamente. El ventilador me salvó la vida”, agregó.