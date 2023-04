Ruth Lorenzo bromea con una pulla a Mónica Naranjo por su “no” en la preselección de Eurovisión 2014

Cover Night emitió este jueves una nueva entrega en la que Ruth Lorenzo lanzó un recadito a Mónica Naranjo echándole en cara en tono de broma y con desparpajo un momento del pasado que unió a ambas.

Mientras se producían unas votaciones, Ruth Lorenzo hizo algo de tiempo. “Yo quiero recordar una cosa”, comenzó advirtiendo la cantante. “Y te la voy a recordar a ti, amiga”, añadió señalando a Mónica Naranjo.

“Resulta que yo hice una preselección de Eurovisión. ¿Tú te acuerdas? ¿Y tú qué me votaste a mi?”, le preguntó a la jueza del talent show. “Que no”, respondió Mónica Naranjo sin dudarlo. “Un 'no' como una casa”, apostilló la presentadora, que añadió: “Y a mí se me subió la ceja hasta aquí detrás”. La situación provocó las risas del jurado del concurso.

El momento que recordó Ruth Lorenzo es el de la preselección de Eurovisión 2014 realizada por RTVE con un programa llamado Mira quien va a Eurovisión. La artista fue preseleccionada junto a Raúl, La Dama, Jorge González y Brequette Cassie, y se presentó con Dancing in the rain. El jurado estaba compuesto por David Bustamante, Merche y Mónica Naranjo, aunque la catalana no apoyó su propuesta. Sin embargo, Ruth Lorenzo consiguió ir a Eurovisión representando a España, a pesar de un empate técnico con Brequette Cassie, gracias a la votación del público, que le otorgó más puntos a la presentadora. Finalmente la artista quedó en décimo lugar en el certamen europeo.