'Sálvame' enseña el último traspiés de Belén Esteban, un año después de fracturarse tibia y peroné en directo

A finales de abril de 2022, Sálvame dejó una de las imágenes más chocantes de lo que fue aquel año a nivel televisivo: la de la fractura de tibia y peroné que Belén Esteban sufrió en directo. A posteriori, el magacín no ha dudado en bromear sobre la propensión a los accidentes de sus colaboradores especialmente en plató. Incluso, tras conocerse el inminente fin del programa, recurrieron a santeras para limpiar el plató de malas energías.

Mediaset no renovará 'Focus', también de La Fábrica de la Tele, al término de su primera (y última) temporada en Cuatro

Más

No parece que eso surtiera demasiado efecto, pues Belén Esteban ha aparecido este lunes 29 con las consecuencias de un percance. Las cámaras del programa captaron a la tertuliana aplicándose una pomada sobre la rodilla, lo que motivó una explicación. “Me caí el otro día y me salió una costra muy grande”.

“¡Otra vez!”, reaccionaban sus compañeros sorprendidos. La madrileña explicó que el año pasado no pudo participar en la procesión del Cristo de la Salud que se realiza anualmente en Paracuellos del Jarama, pero que este año, pese al percance que acababa de sufrir, sí lo hizo. “Entramos las mujeres y los hombres que quieren entrar de rodillas [...] Todavía no se me había curado bien la costra y lo tengo un poquito mal”, explicó.

Todo ello mientras Sálvame se “ensañaba” con la herida de la pierna en cuestión, cuya imagen apareció cuadriplicaba mientras Esteban hablaba, mientras compañeros como Kiko Matamoros se carcajeaban.