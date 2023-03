'Sálvame' manda a Pipi Estrada de “enviado especial” a Budapest para hablar con Yulen Pereira sobre Anabel Pantoja

Sálvame sorprendió este martes a los espectadores de Telecinco al desvelar que mandó este pasado fin de semana a Pipi Estrada a Budapest con el objetivo de entrevistar a Yulen Pereira. El colaborador viajó a Hungría como “enviado especial” del programa con el objetivo de hablar con el espadista sobre su ruptura con Anabel Pantoja. Todo ello, en medio de un campeonato europeo de esgrima en el que el hispano-cubano estaba participando.

Órdago de Belén Esteban al código ético de Mediaset, al nombrar reiteradamente a Kiko Rivera: "¡Me da lo mismo!"

Más

Tras varios intentos, el tertuliano logró la atención del deportista, que aseguró encontrarse “bien” y desear a Anabel “que sea feliz”: “No nos vamos a llevar lo malo. Nunca me vais a ver insultar a nadie, ni criticar a nadie. Yo respeto a todos y solo pido que me respeten a mí y a mi ex”, declaró.

La jugarreta de Pipi a Yulen

La cosa no quedó ahí y Pipi Estrada logró hablar con un Yulen haciéndole creer que la cámara no le estaba grabando. “A mí todo esto me afecta. Son decisiones duras y momentos complicados. He vivido cosas que creo que no me merezco. Son cosas que me afectan y que son mentira”, aseguraba el exconcursante de Supervivientes.

“Entiendo vuestro curro, pero yo también tengo familia. He tenido que aguantar que digan que he sido infiel tres meses... Yo nunca he faltado el respeto a nadie”, se defendió. “La gente me ha hecho daño sin conocerme. No he hecho nada a nadie”, añadió. “Ni los malos son tan malos ni los buenos, tan buenos”, sentenció.