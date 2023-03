'Sálvame' muestra la siesta en directo de Belén Esteban grabada por Frigenti: “He venido reventada”

Sálvame ha vuelto a pillar a uno de sus colaboradores echando una cabezadita en pleno directo. En esta ocasión, la protagonista ha sido Belén Esteban, que se quedó dormida en el programa del martes. Unas imágenes que el formato quiso recuperar este miércoles con un vídeo que hacía un breve repaso de las siestas de los tertulianos de Sálvame.

“En la historia de este programa son muchos los sucesos perturbadores que han ocurrido en plató”, comenzó diciendo el vídeo, que añadió más tarde: “Épica han sido las sobadas de los colaboradores”. Tras recordar la última de las siestas del programa protagonizada por Pilar Vidal, el formato desveló que fue Belén Esteban la responsable del más reciente momento siesta de Sálvame.

La colaboradora parecía saber que el vídeo iba por ella, y no dudó en asentir con la cabeza cuando se dijo su nombre. “Las veces que Belén ha hecho ejercicios de relajación en plató para no dormirse han sido varias, pero nunca la habíamos visto caer rendida de sueño”, dijo el locutor.

Tras ello, se mostraron las breves imágenes en las que la colaboradora cierra los ojos por cansancio mientras se emitía contenido en el programa. “Me grabó Miguel Frigenti porque le pillé”, comentó la tertuliana nada más finalizar el vídeo.

“Yo lo reconozco, es verdad que ayer me eché una cabezada porque he venido tan reventada de los carnavales que en un vídeo me quedé así”, comentó dando las razones de su cansancio.