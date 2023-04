Samantha Hudson aceptó la oferta de 'Tu cara me suena' después de su sorprendente actuación

Si el jurado de Tu cara me suena cayó rendido a los pies de Jadel por su imitación de los Guns N'Roses, no fue menos aplaudida la actuación de Samantha Hudson, estrella invitada de la noche.

Así arrasó Jadel en la Gala 2 de 'Tu cara me suena 10' con 'la jungla' de Guns & Roses

Más

La celebrity visitó el programa de Manel Fuentes para meterse en la piel de Luis Mariano y para meterse al público en el bolsillo con una espectacular actuación que le sirvió para firmar su fichaje por la próxima edición del talent show.

“Te queremos aquí”, le espetó el presentador, que no recordaba que ningún otro invitado hubiera hecho una actuación con tanto nivel. En ese momento se acercó Àngel Llàcer para lanzarle una oferta: “Samantha, me encantaría que vinieras a Tu cara me suena 11”.

Ella fingió que se hacía de rogar, pero unos segundos después aceptó la propuesta de un programa que seguía con interés desde que era pequeñita, tal y como había reconocido antes de salir a escena.