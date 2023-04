Sandra Barneda abandonó enfadada el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 6': “No te voy a escuchar”

La isla de las tentaciones 6 finalizó este lunes su recorrido en Telecinco con su habitual reencuentro entre las parejas que han participado en el reality. Sin embargo, con una de ellas, Sandra Barneda acabó abandonando el plató.

Ocurrió durante el cara a cara entre Elena y David, que estuvo marcado por los reproches y por las numerosas interrupciones por parte del joven. “David, por favor, te voy a pedir que respetemos los turnos”, le dijo la presentadora tras una primera pausa. No obstante, no tardó mucho tiempo en producirse la siguiente, y la pareja se enzarzó en discusión que mantuvo a la 'moderadora' atónita.

“Estáis haciendo el ridículo. Al final la que va a abandonar esto soy yo”, comentó a modo de advertencia Barneda. Las aguas no se calmaron, y David volvió a interrumpir a Elena haciendo numerosos aspavientos, por lo que recibió un nuevo aviso de la periodista.

El chico arrancó a dar su explicación de los hechos, momento en el que la presentadora le dijo abandonando el plató: “David no te he dado pie. ¿Sabes qué? No te voy a escuchar”. “Pues no me escuches”, contestó el participante. Al rato, Sandra Barneda regresó. “Es la primera vez que tengo que abandonar un plató, creo que no os vais a poner de acuerdo en este tema, tenéis versiones distintas”, comentó.

Para proseguir con el reencuentro, la solución propuesta fue hablar de lo vivido en la isla, pero la pareja fue incapaz de llegar a acuerdos.