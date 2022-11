Sandra Sabatés responde a los insultos machistas de Vox a Irene Montero: “Pasan cualquier línea roja”

Los graves insultos machistas de la diputada de Vox Carla Toscano a Irene Montero tuvieron respuesta este miércoles en El Intermedio. Sandra Sabatés se desplazó hasta el pico de la mesa del programa de laSexta para reflexionar sobre lo sucedido en el Congreso y lanzar un contundente mensaje.

Sandra Sabatés lamentó en 'El Intermedio' que "las mujeres siempre sean las grandes perdedoras de todas las guerras"

Saber más

“Los insultos no son críticas políticas”, arrancó la presentadora. “Es posible que la ley no sea perfecta y puede que la actitud de la ministra de Igualdad tildando de machistas a los jueces no haya sido la mejor estrategia para defenderla”, afirmó, argumentando que ante ello caben las críticas, pero no este nivel de “descalificaciones personales” que “pasa cualquier línea roja”.

Sabatés recopiló las descalificaciones que Montero ha recibido desde que llegó al cargo, y sacó una conclusión: “Inmadura, infantil, débil, inútil, 'mujer de', acomplejada... son insultos que van a la misma dirección y que no hacen referencia a su gestión del Ministerio. Son insultos referidos a su condición de mujer, joven, que ha tocado poder”.

Insultos similares a los que recibieron Bibiana Aído o a Leire Pajín, y de los que se extrae una conclusión: “Lo único que demuestra este episodio es que, independientemente de quién esté al frente, sigue siendo más necesario que nunca el Ministerio de Igualdad”.