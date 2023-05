'Supervivientes' actualizó el parte médico de Manuel, que seguirá apartado y pendiente de evolución

Supervivientes: Tierra de Nadie desveló este martes la identidad de la nueva salvada por la audiencia y además, arrojó luz sobre la continuidad de Manuel Cortés. El concursante, que fue evacuado por un problema médico hace unos días, tendrá que esperar para reincorporarse al grupo hasta tener el visto bueno de los doctores.

Así lo comunicó Carlos Sobera en la gala de Telecinco, donde conectó con el 'superviviente' para conocer su estado actual. “De ánimo estoy con muchas ganas de volver con mis compañeros. Siento energía, estar a dos pasos de la final y tengo ganas de tener el alta. Por fin estoy tranquilo con el diagnóstico del doctor”, dijo.

El diagnostico más detallado se lo explicó a su hermana Alma, que apareció por sorpresa en la habitación para darle otro chute de energía: “Tengo una acumulación de heces en la zona del colon. Es lo que me estaba provocando el cuadro de dolor tan fuerte. Me está costando mucho trabajo expulsarlas y el dolor me ha cesado pero tengo que seguir con el tratamiento”.

Fue entonces cuando Sobera leyó el parte médico, por el que se pospone la vuelta de Manuel a la convivencia: “Tras las pruebas y analíticas, el equipo ha decidido que no puedes reincorporarte a la aventura de momento. Debe seguir en observación hasta el próximo parte médico”.

Cabe recordar que el hijo de Raquel Bollo es uno de los nominados de esta semana, y está por ver si el público le acaba salvando.