Asraf se aísla del grupo en 'Supervivientes' y Jonan critica su “show”: “Está sobreactuando”

La recta final de Supervivientes 2023 se acerca y parece que la relación de Asraf con sus compañeros está en un punto de no retorno. Al menos así se evidenció este miércoles en el Última hora de Telecinco, donde se emitieron imágenes de la convivencia en las que el 'superviviente' se aísla del grupo y es acusado de “sobreactuar”.

En el primer vídeo se ve cómo el prometido de Isa Pantoja discute con Jonan, hasta ahora un apoyo, por lo sucedido en una gala. “Anoche me llamaste mentiroso por decirte que has dicho cosas de compañeros y luego delante de las cámaras decías otras. No puedes darle la vuelta a la tortilla”, le reprocha el valenciano, asegurando que “cambia el argumento” según le conviene.

Tras este 'choque', Asraf se separa y sale a pescar en solitario, algo que lamenta delante de cámaras: “Esperaba que alguno de mis compañeros me acompañara”. “Se separa continuamente y no entiendo muy bien por qué”, comenta Adara.

En otra pieza emitida en el Última hora, vuelve a verse al 'robinson' trasladándose a otro rincón de la playa. “Que quede claro que él coge sus cosas porque le da la gana”, apunta Alma. Un discurso que coincide con el de Jonan: “Para mí Asraf está sobreactuando a unos niveles que no llego a comprender muy bien. Ahora empiezo a hilar las cosas que decían los compañeros desde el primer y el segundo mes. No entiendo el show porque nosotros no lo apartamos, se aparta él solito”.