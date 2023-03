'Supervivientes' sancionó a Bosco Martínez-Bordiú por su histórico 'salto mortal' desde el helicóptero: “Es de alto riesgo”

Supervivientes vivió este domingo una noche inédita en el estreno de Conexión Honduras. Y no sólo por el amago de abandono de Patricia Donoso, que se arrepintió de su salida poco después de comunicarla, sino por un salto de helicóptero histórico que fue sancionado por la organización.

Bosco Martínez-Bordiú, el participante con sangre de Franco, quiso hacer historia en el reality de Telecinco haciendo un mortal en su salto desde el aire al mar. Algo nunca visto que el programa le había prohibido, pero que él quiso hacer a pesar del riesgo.

Antes de saltar, Bosco contó a Ion Aramendi su intención de hacer algo impresionante en su 'bautismo' en Supervivientes. “Como me han dicho que volteretas no porque es muy peligroso, ¿puedo hacer el récord más alto?”, preguntó, desvelando que la organización no le dejaba llevar a cabo su plan. “Yo encantadísimo. ¿Te apetece la estratosfera?”, respondió con humor el presentador.

El helicóptero, sin embargo, no se elevó y Bosco fue obligado a saltar desde la misma altura que los demás, por lo que se lanzó con la pirueta. “Es uno de los saltos más artísticos que he visto”, reaccionó Aramendi, que en primera instancia aplaudió al concursante.

No obstante, instantes después se puso serio para comunicar que la organización había decidido sancionarle apartándole de la votación de la web: “Es un salto de alto riesgo. Es peligroso de verdad, Bosco no tendría que haber hecho esto y va a estar sancionado. Si le hubiera pasado algo...”.