'Supervivientes' endureció sus recompensas de comida después de que dijeran que no tenían hambre

Supervivientes celebró este domingo el cumpleaños de Adara. Y como en todo buen cumpleaños, la concursante recibió una tarta de celebración. Aunque la tarta, más que endulzar, amargó la fiesta. ¿El motivo? El dilema que planteó Ion Aramendi: “¿Te quedas con la tarta y la compartes con solo una persona de tu grupo o se las regalas por completo a otro equipo y tú no catas nada?”

Adara, devastada, empezó a llorar. “Me sabe fatal, y que me perdonen mis compañeros. Sé que todos lo estamos pasando muy mal con el hambre y con todo, pero me gustaría mucho comérmela con un compañero”, respondió la robinsona antes de llamar a Diego Pérez, Manuel Cortés y Gema Aldón, sus compañeros en Playa Royale. “Si me hubieran dicho más compañeros, antes que a los de cualquier otra playa hubiera elegido a los de aquí. Pero tengo que elegir a una persona, lo siento mucho. Y es Gema”.

Así pues, Adara y Gema se comieron la tarta en una estampa muy diferente a la del anterior cumpleaños de la edición, el de Katerina. Entonces, la ex de La isla de las tentaciones compartió su tarta con tres compañeros a su elección -Alba Bollo, Jonan Wiergo y Manuel Cortés-. En cambio, Adara solo pudo hacerlo este domingo con uno.ç

De esta forma, Supervivientes endureció las recompensas de comida. Sobre todo después de que, durante la gala del jueves, algunos concursantes reaccionaran con frialdad a un plato de espaguetis y dijeran que no tenían hambre.