'Supervivientes' insiste en el culebrón de los líos sentimentales de Ginés, ahora con la versión de su hija

La gala de Supervivientes volvió a traer a colación los temas sentimentales de Ginés Corregüela después de que Yaiza se declarase pareja del TikToker en su debut en Tierra de nadie, y de saltar posteriormente a Sálvame. Fue este jueves, con Jorge Javier Vázquez, cuando la hija del concursante, Miriam, se pronunció sobre el tema.

“¿Tu madre y tu padre están divorciados?”, preguntó el presentador realizando un momento 'Deluxe' en el reality. “Eso lo tienen que decir Isabel Hurtado y Ginés Juan Conchillo”, contestó la defensora. Él le preguntó después si entre Yaiza y su padre había una relación. “Yo sé lo mismo que vosotros”, dijo.

“Son compañeros de agencia, supuestamente, luego era su mejor amiga, ahora es su novia, luego será...”, comenzó explicando la invitada, que fue interrumpida por el presentador para preguntar si su padre le había dicho algo alguna vez. “Nunca”, contestó Miriam, que pasó a opinar sobre Yaiza: “Pienso que ella es más falsa que una moneda de 3 euros que va a por lo que va”.

“Solo vino para decir públicamente: 'Es mi pareja'”, prosiguió. Las dudas sobre la relación entre ambos sigue en pie, y Jorge Javier Vázquez preguntó a Miriam por qué no habla con Yaiza. “Porque no, porque nada más mirarla a la cara me da urticaria en la boca”, contestó, y añadió: “Esta señora solo ha venido a coger pasta, que ayer ya estaba en un programa”. “Me da fobia verla”, dijo después en relación a un posible encuentro con ella.