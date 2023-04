'Supervivientes' mostró el primer beso de Manuel y Katerina, y la pelea con Adara: “Una carpeta más 'fake'...”

El amor ya fluye en Supervivientes 2023 con el nacimiento de la primera pareja oficial de la edición. Tras semanas evidenciando su acercamiento, Manuel Cortés y Katerina Safarova ya se han besado ante las cámaras del programa, confirmando lo que era un secreto a voces para todos los espectadores de Telecinco.

El momento lo mostró este domingo Supervivientes: Conexión Honduras, después de varias galas en las que el feeling entre ambos ya había sido tema de conversación en plató. Ocurrió hace unos días y tuvo lugar en una zona de la playa alejada del equipo del programa, pero que el objetivo pudo alcanzar con nitidez.

Los colaboradores de Ion Aramendi reaccionaron a este momento teorizando con que no era la primera vez que Manuel y Katerina intimaban en el reality, aunque sí la primera captada por las cámaras. Algo que confirmó el primer expulsado Sergio Garrido: “No es su primer beso. En la preconvivencia hubo de todo ya”.

También hubo reacciones en Honduras, donde Adara y Katerina tuvieron una fuerte discusión durante una tarea. “No me hace falta hacer la payasa para destacar como a ti”, dijo la rusa. “Y tú tumbarte en la esterilla para darte cariñitos, que no se lo cree nadie eso. Tenéis atracción cero. Más tristeza me daría a mí tener que hacer eso para aguantar en un concurso, una carpeta más 'fake' que tu cara, dais vergüenza ajena”, criticó Adara.