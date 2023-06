'Supervivientes' sigue mandando refuerzos a Honduras y recurre a otro ex como tercer “fantasma del pasado”

Supervivientes 2023 sigue poblando las playas de Honduras. El reality de Telecinco, que el pasado jueves ya incorporó a Alexia Rivas y Ana María Aldón como 'fantasmas del pasado', anunció este domingo la próxima llegada de Alejandro Nieto con la misma condición.

El ganador de la última edición volverá a Cayo Paloma para convivir con los concursantes que todavía siguen en la competición. Así lo comunicó Ion Aramendi en Conexión Honduras, cogiendo por sorpresa al propio implicado: “Me parece estupendo. Estoy muy contento, no me lo esperaba”, reaccionó el también ex de La isla de las tentaciones.

“Gané y ahora lo voy a vivir de otra manera”, celebró Alejandro, mientras Elena Rodríguez, la madre de Adara, pedía ser la siguiente elegida para regresar al programa: “Yo quiero ser fantasma también”.

Recordemos que Supervivientes 2023 ha entrado ya en su recta final, pues quedan únicamente seis concursantes en la competición: Adara, Alma, Asraf, Bosco, Jonan y Artùr. Sin embargo, el reality está recurriendo a exparticipantes para agitar la convivencia e intentar crear más tramas y contenido para sus tres galas semanales en Telecinco.