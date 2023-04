Así pilló 'Supervivientes' a Katerina robando comida del equipo del programa

Supervivientes 2023: Conexión Honduras mostró en su entrega de este domingo a Katerina Safarova robando comida de uno de los refugios de los trabajadores del reality. Unos actos de los que sus compañeros de la 'Playa de los Olvidados' han sido cómplices.

Tras visualizar las imágenes del robo, Ion Aramendi conectó con Katerina, Artùr y Jaime para comentar con ellos lo ocurrido. “Os hemos pillado robando”, les dijo el presentador. Los concursantes se hicieron los sorprendidos, mientras que Safarova se reía.

“Está terminantemente prohibido ir a ciertos sitios, menos entrar en ellos, y mucho menos llevarse cosas”, explicó Aramendi. La superviviente no aguantó la risa, mientras que el presentador continuaba hablando con ellos: “Nos puede hacer cierta gracia que se robe algo, pero no todo lo que tú has pillado. Que has dejado sin comer al equipo”, concluyó amablemente, provocando las carcajadas de Katerina.

“Habéis robado galletas, pan de molde, aceite, etc.”, añadió. “Venga, va, también hemos pillado un entrecot”, bromeó Jaime, tras lo que Aramendi les desveló que habían visto el vídeo, provocando las risas de los participantes.

El presentador anunció que se tomarían cartas en el asunto, y quiso preguntarle a Katerina, que tan solo ha perdido un kilo de peso, si era la primera vez. “Una vez en Playa Paloma y una vez aquí, han sido dos veces, no lo he hecho más, ni se me había pasado por la cabeza”, confesó la aspirante, que no quiso delatar a quien le ayudó.