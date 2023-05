'Supervivientes' volvió a evacuar a Manuel Cortés tras darle el alta médica, y dejó en el aire su continuidad

Malas noticias para Manuel Cortés. El concursante de Supervivientes 2023, que fue evacuado del reality el pasado fin de semana por cuestiones médicas y días después volvió a incorporarse al grupo, tendrá que ser apartado de nuevo para recuperarse al cien por cien.

Aquejado de unos problemas estomacales, el hijo de Raquel Bollo pasó unos días vigilado por el equipo médico y recibió el alta para participar en la gala de este jueves que presentó Carlos Sobera en Telecinco. Sin embargo, tras salvarse de la expulsión, Laura Madrueño le comunicó que debía dejar el directo para volver a ser explorado por los doctores.

“A lo largo de esta gala has tenido que abandonar varias veces la Palapa porque todavía no te encuentras bien del todo. El equipo médico necesita seguir analizando todo lo que te ocurre para tomar una decisión sobre si continúas o no en el concurso”, anunció la presentadora desde Honduras, dejando una vez más en el aire el futuro del 'superviviente'.

Visiblemente afectado, Manuel tuvo que dejar la Palapa cuando todavía quedaba gala por delante, y cedió su voto a Jonan para que nominase por él. “Te deseo la más rápida recuperación”, le dijo Laura. “Ánimo, que vas a poder superarlo”, apuntó desde el plató Sobera.

Se espera que la decisión final sobre si puede seguir o no participando se anuncie el próximo domingo en Conexión Honduras, o a más tardar en el Tierra de nadie del martes.