Susanna Griso desmiente el bulo sobre su falsa detención: “Me genera una impotencia tremenda”

Susanna Griso ha desmentido una noticia falsa que circulaba por redes sociales y que la anunciaba como detenida por estar implicada en la venta de bitcoins.

“Me parecía tan burda la estafa, que no le he dado mucha importancia en los primeros montajes que me llegaron”, explicaba la presentadora de Espejo Público, que daba los detalles sobre el link al que dirigía este bulo, que aboca a los usuarios incautos a una estafa. “Sé de gente, incluso amigos míos, que le han dado credibilidad”. Incluso una amiga decía haber picado e incluso puesto dinero.

“Lo difícil, a veces, es demostrar que no soy yo”, decía sobre esta clase de montajes, que pueden hacerse con su imagen. “Siempre me dicen lo mismo: el servidor está en un país que no es ni España ni está en Europa, y no se puede hacer nada. Me genera una impotencia tremenda”.

Lo desmiente por consejo de la policía “para evitar estafas”

También a través de Twitter, la presentadora aprovechaba para desmentir el bulo sobre su detención: “La policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas”, explica, y recalca: “Jamás he invertido en criptomonedas ni tampoco he recomendado su compra”.

Hay que añadir que ella no es la única famosa afectada por este caso concreto. Otros como Carlos Sobera o Alberto Chicote también se han visto afectados por esta clase de cebos en internet que buscan precisamente confundir a los usuarios.