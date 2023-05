Tamara Falcó contraataca en 'El Hormiguero' por la polémica de su vestido de novia: “He tenido fiebres tifoideas con esto”

Tamara Falcó ha vuelto al foco mediático por la polémica con su vestido de novia. La firma que estaba diseñando el traje anunció esta semana que ha decidido romper su contrato con la hija de Isabel Preysler a dos meses de su boda con Íñigo Onieva. Después de días de rumores y críticas, la empresaria ha decidido contraatacar desde el plató de El Hormiguero.

Cristina Pardo llama en directo a Tamara Falcó desde 'Más vale tarde' por su vestido de novia: "Te dejo el mío"

Este jueves, Pablo Motos aprovechó la presencia de Falcó en la tertulia de su programa para preguntarle si es cierto que pidió que plagiasen un modelo de Chanel. La socialité defendió que ella sólo había solicitado que su vestido fuese “una inspiración” del traje en cuestión, algo que, afirmó, las diseñadoras aceptaron en un primer momento.

¿Cree Falcó que su boda está gafada?

Sin embargo, Falcó aseguró que en la segunda prueba, todo se torció: “El vestido había cambiado completamente [...] Yo nada más ponérmelo no me veía con ese vestido, tenía unos volúmenes que no eran, en cuanto me lo probé supe que no era el mismo [...] Fue súper incomodo y ahí empezó a ir mal todo”, señaló. Tamara Falcó aseguró que empezó a “desanimarse” y fue cuando sus abogados la instaron a no seguir adelante con la firma, que acabó adelantándose lanzando un comunicado.

Cristina Pardo le preguntó si, como dicen, cree que su boda está “gafada”: “Es verdad que he tenido fiebres tifoideas con esto... Un esguince, ahora el vestido... pero bueno, lo que vale la pena nunca fue fácil”, remató entre risas.