Tensión entre Asraf y Ginés por el fuego en 'Supervivientes': “¡Hazlo como te salga de los huevos!”

Primeras turbulencias en Supervivientes 2023. Aunque los concursantes parece que por ahora están llevando bien el hambre, a juzgar por sus sorprendentes palabras a Laura Madrueño, ya han saltado algunas chispas en la convivencia.

Tras la discusión entre Adara y Diego, ahora ha sido el turno de Ginés y Asraf Beno, que han tenido un momento de tensión en Playa Fatal por el mantenimiento del fuego. Un encontronazo que no ha pasado a mayores, pero que ha dejado un 'rifirrafe' con palabras malsonantes y reproches entre los dos.

En las imágenes mostradas por Telecinco en Supervivientes: Última hora, el 'rey de los bocadillos' y el modelo intercambian opiniones sobre cómo deben encenderse y mantenerse las lumbres después de que el 'tiktoker' tome la iniciativa. “Los [palos] mojados que se queden ahí secando a un lado, pero no los pongas. Pon los secos”, le indica Asraf mientras su compañero hace la tarea.

“Ponlos tú. He hecho 7.000 lumbres estos años... ponlos tú”, responde Ginés, ofendido por las correcciones. “No es para ponerse así”, le dice el novio de Isa Pantoja, al que tacha de “querer recalcarse”. “¿Crees que quiero discutir contigo?”, pregunta Beno, que una vez que su compañero retoma el fuego vuelve a pedirle que no use la madera húmeda.

“Hazlo como te salga de los huevos”, reacciona Ginés mientras Asraf le pide que “no me hables así”. “¿Me vas a decir cómo se hace?”, pregunta el agricultor en tono desafiante. Finalmente, Beno acaba disculpándose.