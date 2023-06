Terelu Campos abandona el plató de 'Sálvame' entre lágrimas tras una emotiva llamada de Carmen Borrego

Sálvame se ha hecho eco este lunes del nacimiento del primer nieto de Carmen Borrego. La colaboradora, que estaba citada esta tarde en el plató de Telecinco, decidió no acudir a su puesto de trabajo y entró más tarde por teléfono para explicar todo lo ocurrido.

“Carmen no ha querido venir a trabajar porque no se encuentra con ánimo”, explicó el programa, recordando que este alumbramiento llega en un momento delicado por la mala relación que actualmente la tertuliana mantiene con su hijo. Además, este fin de semana, aseguraban en Fiesta que Borrego se había enterado por la prensa de que su nuera se había puesto de parto.

Carmen Borrego llama a 'Sálvame'

Más tarde, Borrego llamó a Sálvame para confirmar que se enteró el ingreso de su nuera por la prensa, pero no así del nacimiento de su nieto. Según Borrego, fue su propio hijo el que la mantuvo informada.

“Mi nieto ha nacido sano, que es lo importante, mi hijo es muy feliz”, empezó diciendo Carmen Borrego, que no podía contener las lágrimas. En ese momento, Terelu Campos abandonó el plató de Telecinco, también sobrepasada por el conflicto entre su hermana y su sobrino.

“Lo importante son ellos y su bebé, tienen que estar tranquilos, no es momento, estoy convencida y segura de que voy a conocer a mi nieto [...] La decisión de no ir al hospital la he tomado yo”, aclaró Borrego antes de que Terelu regresase al estudio de Mediaset, ya recompuesta.