Terelu Campos carga contra Bigote Arrocet por su último comentario sobre su madre: “Eres un retrasado, ignorante”

No quería hablar, pero lo terminó haciendo. Terelu Campos respondió este lunes en Sálvame a las últimas declaraciones de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos. El pasado sábado, el cómico lamentó ante el micrófono de Fiesta que a su expareja “la hayan apartado de la televisión”. “Con todo lo que ella ha entrevistado y con todo lo que ella tiene... Podría hacer una 'pildorita' por distintos canales para que ella esté activa, que es lo que le gusta”, dijo 'Bigote'.

Sálvame, como era de esperar, se hizo este lunes eco de dichas palabras. Y aunque Terelu rechazó de inicio responder a las mismas, finalmente acabó entrando al trapo. “Me comía una porra, incluso mandaba a la porra a más de uno”, comenzó diciendo mientras se comía un snack para, acto seguido, explayarse más a gusto contra el ex de su madre: “Que se permita decir que tenemos a una persona en determinadas circunstancias porque nos da la gana... Hay que ser retrasado, que eres un retrasado. Que no tienes dos dedos de luces. Ignorante. Ignorante”.

La cosa no quedó aquí, porque poco después tomó otra vez la palabra para rematar su intervención contra Arrocet: “Me parece que es tener una ignorancia para hacer una afirmación como la que ha hecho, que es lo que me molesta. Que hable del dinero, de esto... me da risa. Me da exactamente igual. Pero que se permita dar lecciones de lo que debemos o no debemos hacer familiarmente, eso es lo que me molesta”.