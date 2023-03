Terelu Campos interrumpió 'Fiesta' con una llamada para desmentir una polémica información sobre su hermano

Muy pocos saben que Terelu Campos y Carmen Borrego tienen un hermano. Se trata de una información que hasta hace muy poco ambas mantenían en secreto pero de la que, poco a poco, van dando más detalles.

'Sálvame' vivió en directo el tenso encuentro de Terelu Campos y Pipi Estrada: "Imagino que te han mandado"

Más

La mayor de las hijas de María Teresa Campos protagonizó la semana pasada una entrevista en la que contaba cómo conoció a su hermano, hijo de su padre del que durante mucho tiempo desconocía su existencia.

Este domingo, Fiesta se hizo eco de las declaraciones de Terelu y desvelaron algunos aspectos más sobre este hombre. En un momento dado, Gema Fernández, una de las colaboradoras, aseguró que el hermano de Terelu y Carmen había pasado por prisión.

Terelu desmiente a 'Fiesta'

En ese momento, Terelu levantó el teléfono para llamar a su hija Alejandra Rubio y desmentir a través de ella lo que se estaba contando. “Mi hermano no ha estado en la cárcel nunca, no tengo nada más que decir. Yo no le he puesto en el punto de mira de nada”, defendió.

Emma García trató de sacar más información a su compañera, pero esta se apresuró a colgar el teléfono. “Sabes que no puedo”, dijo antes de despedirse.

Fernández insistió en que existe una sentencia condenatoria: “Él ha cumplido con la condena, yo no sé el tiempo exacto que ha estado de prisión...”, se reafirmó. “¡Que no ha estado!”, se quejó Alejandra Rubio enfadada.