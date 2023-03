Torito reaparece en TV con declaración de amor: “He besado el suelo de Antena 3 cuando he llegado”

Pasapalabra recibió este jueves la visita de un invitado muy reconocible para la audiencia televisiva, pero poco familiar para los espectadores de Antena 3. Quique Jiménez 'Torito', reportero asociado durante más de una década a distintos programas de Telecinco, saltó al concurso de Atresmedia con la ilusión de pisar 'tierra santa'.

'Pasapalabra' volvió a vivir un momento histórico entre Rafa y Orestes por los 2,2 millones de euros del bote

Más

Al menos así lo manifestó él mismo cuando le presentó su amigo Roberto Leal, que le dio la bienvenida con honores. “Me hace muchísima ilusión presentar a esta persona, que viene porque somos amigos fuera del programa”, dijo el conductor andaluz.

“Me siento como Norma Duval. ¿Sabes que he besado el suelo de Antena 3 cuando he llegado? Desde el 2010 no venía, ya tocaba”, reaccionó Torito, que recordemos que no ha vuelto a pisar un plató de Mediaset desde que finalizó su trabajo en Viva la vida.

Para quien no lo recuerde, Quique Jiménez fue reportero de Tal cual lo contamos, programa diario que Antena 3 emitió entre 2008 y 2010 con Cristina Lasvignes, Víctor Sandoval e Isabel Rábago. Recientemente, y tras su salida de Telecinco, Torito ha participado como colaborador de La gran confusión de Xavier Sardà en TVE.