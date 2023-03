'Más vale tarde' despide con cariño a Isabel Zubiaurre, su meteoróloga: “Os voy a matar”

Más vale tarde despidió este miércoles a uno de sus rostros más conocidos. Iñaki López y Cristina Pardo dijeron adiós a Isabel Zubiaurre, quien se incorporó en 2015 al equipo de meteorólogos de laSexta, y que tras irse en 2017 a TVE, regresó en 2018 al canal.

Era su último día, y tras finalizar su sección sobre el tiempo, Iñaki López fue el encargado de iniciar la despedida: “Pues bueno, Isabel, hoy te tenemos que decir adiós. Hoy te despides de Más vale tarde”.

“No sabía que me ibas a hacer esto”, contestó la meteoróloga. “Nos da mucha pena, ha sido un placer”, siguió comentando el presentador, que añadió: “Va a quedar un recuerdo bueno siempre de tu paso por este programa”. “Os voy a matar”, comentó entre medias la profesional, inquieta. “Sobre todo, que tengas muy buena suerte, que es lo más importante, y que seas muy feliz”, prosiguió Cristina Pardo.

“Muchísimas gracias, ha sido un placer y en Más vale tarde me lo he pasado muy, pero que muy bien. Espero que la gente también”, contestó Zubiaurre, que comenzó a emocionarse. Tras ello, Pardo no dudó en ir a abrazarla: “No llores, esto es para bien seguro”. “Y si no, vuelve. Fíjate la de veces que yo voy y vuelvo. Si esto yo lo llamo baja, pero...”, bromeó el presentador dándole dos besos.

Según ha sabido verTele, Isabel Zubiaurre ha decidido dejar Atresmedia con la intención de probar otros proyectos y campos, lo que supone que este adiós no es sólo a Más vale tarde, sino también a su vinculación con el grupo.