Vicky Martín Berrocal mete la pata en 'El Novato' al mencionar por error el “estilo” de Bertín Osborne

Joaquín, el novato contó este miércoles con la presencia de Vicky Martín Berrocal, quien se sentó frente al futbolista para que este aprendiera más del oficio de la diseñadora.

La entrevista con Joaquín dio lugar a un momento gracioso donde la invitada cometió un error del que no le quedo más que reírse y bromear. Este tuvo lugar cuando esta pensó que el deportista le iba a preguntar por la forma de vestir de una persona.

“¿Me vas a preguntar por un hombre?”, preguntó Berrocal al futbolista, que le respondió que iba a ser sobre una mujer. “Pues entonces fíjate, me había equivocado, qué raro...”, añadió la empresaria.

Momento que el deportista aprovechó para preguntar por la persona que ella creía que le iba a preguntar. “Bertín”, respondió sin pensárselo dos veces y añadió: “Creía que me ibas a preguntar por cómo vestía y… No me preguntes”, dijo riéndose, tras lo que animó a Joaquín a continuar con su pregunta. Sin embargo, este ya no dejó pasar la oportunidad, e insistió en que la diseñadora hablase sobre el cantante.

“Bertín se viste solo”, comentó Berrocal entre risas. “Es que de hecho me habían dicho que tu última colección se iba a llamar 'Amor Mediterráneo'”, dijo sarcásticamente Joaquín haciendo referencia a una canción de Osborne, lo que provocó las carcajadas en la sala y la siguiente respuesta de la diseñadora: “Qué bicho, qué guasa tienes... ¿Y por qué no Me enamore de tu madre?”, le respondió entre risas.