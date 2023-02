Wyoming contesta en 'El Intermedio' a los altos directivos que no quieren subir el salario mínimo: “No dan una”

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que se incrementará un 8% hasta los 1.080 euros al mes en 14 pagas. La noticia la recogió este martes El Intermedio, destacando que la subida se ha conseguido con el apoyo de los sindicatos y no de la patronal, que se levantó de la mesa de negociación al no ser partidario de una revalorización “tan elevada”.

El Gran Wyoming aprovechó para recordar los avisos que se hicieron desde las diferentes asociaciones de empresarios sobre las consecuencias que tendría para el empleo, con declaraciones pasadas de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Antonio Garamendi, presidente del CEOE; Gerardo Cuerva, presidente del CEPYME; y Lorenzo Amor, presidente de ATA;

“Cada vez que se habla de subir el salario mínimo se abre una discusión sobre los terribles efectos que puede causar, y siempre la comienzan los mismos. En este vídeo de gente en contra de la subida del salario mínimo no hay nadie que cobre el salario mínimo, casualidad”, destacó el presentador de laSexta, que añadió: “Pues a pesar de las profecías, los datos les han llevado la contraria. 2022 cerró rozando máximos de empleo y la economía del país creció un 5.5%. Lo lejos que han llegado y no dan una. Como videntes no les iban a pagar ni el salario mínimo”.