Wyoming habló con 'Santiago Carrillo' en el cielo: “Ahora tenéis una derecha rarísima”

El Intermedio emitió este lunes otra entrega de El otro barrio, la sección en la que Wyoming 'entrevista' a personalidades que ya no están entre nosotros. Esta vez fue el turno de Santiago Carrillo, al que entrevistó desde el cielo.

El histórico dirigente comunista, recreado mediante tecnología, dijo estar “de los nervios” porque ahí también existe la Ley antitabaco y, como consecuencia, lleva años sin fumar, igual que el Che Guevara. “Ahora va con un vapeador de frutos del bosque todo el día, ya no me junto con él. Es verlo y, más que hacer la revolución, me entran ganas de llorar”, lamentó Carrillo.

Durante su 'encuentro' con Wyoming, el otrora líder del PCE explicó por qué no se movió de su escaño durante los disparos de Tejero el 23-F. Una imagen histórica que atribuyó a una causa más mundana: “Pensé que iba a ser el primero en caer. Y del susto se me pinzó un nervio de la espalda y me quedé tieso. Por eso no me agaché”.

Por último, Wyoming preguntó a Carrillo cómo ve la actual situación política en España, a lo que respondió: “Ahora tenéis una derecha rarísima. En mis tiempos olían a rancios, pero acabaron legalizando mi partido. ¿Qué hubiese pasado si esos mismos que gritan ”comunismo o libertad“ hubiesen sido los encargados de hacer la Transición ahora? Ya le digo yo que la cosa no habría acabado bien para España ni para Cuéntame. ¿Se imagina usted a Carlitos vistiendo fachaleco durante 22 temporadas?”