Wyoming se reúne con Jesús Gil para recordar los buenos tiempos de Marbella: “Éramos una familia que se quería y se forraba”

El Intermedio reunió a Jesús Gil y a Wyoming en la sección 'El otro barrio' para recordar los tiempos del exalcalde en Marbella. El presentador condujo una parodia con el exalcalde del municipio, aprovechando los escándalos destapados por elDiario.es en los que se ve envuelta la actual alcaldesa del PP Ángeles Muñoz, a la que el programa ya puso en un aprieto con sus preguntas.

Wyoming ironiza con la vuelta a casa por Navidad del rey emérito: "Más limpio que el currículum de Froilán"

Saber más

El espacio de laSexta “resucitó” a Jesús Gil con una interpretación de Raúl Pérez, una ocasión aprovechada para recordar la época de fraude y corrupción del político. “Éramos una gran familia que se quería, se ayudaba y se forraba, pero vamos, para que sea mafia el crimen tiene que ser organizado y aquello, era un sindiós”, afirmó el empresario.

Además, recordó lo bien que se estaba en la localidad malagueña: “Marbella sí que era el paraíso y no el tugurio en el que vivo ahora, ¿se puede creer que aquí, en el cielo, no hay suelo urbanizable?”. “Mejor que no construya nada, que ya tuvo usted muchos problemas”, bromeó Wyoming, que añadió: “Aunque solo estuvo un año y pico en prisión”.

Sobre su posición ideológica, el exalcalde afirmó: “Yo no soy ni rojo, ni facha, ni nada. Mira, mis tres grandes ídolos siempre han sido Franco, Jesucristo y Che Guevara”, y terminó por añadir: “Yo soy de centro, y un par de veces de centro penitenciario”.

El también expresidente del Atlético de Madrid reflexionó sobre el actual estado del equipo: “Sabía que no era buena idea delegar todo a mi hijo, tenía que haber seguido mi primer impulso y haberle dejado el club a mi caballo Imperioso”.