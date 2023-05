Wyoming, al ver a 'Ayuso' quitarle su programa: “Mejor que me sustituya una maceta que Ana Rosa”

La “resaca” de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, y el posterior adelanto electoral de las generales ya el lunes, fue protagonista por la noche del habitual análisis irónico y sarcástico de El Intermedio. El programa de laSexta presentado por Wyoming y Sandra Sabatés se vio interrumpido por la aparición de Ayuso, parodiada por Cristina Gallego.

“Súbditos madrileños y calaña del resto de España, se interrumpe la emisión de esta bazofia de programa porque la gente quiere mayoría de Ayuso, en las urnas y en la tele. Me cargué a 'El coletas', y me voy a cargar a Pedro Sánchez. Y no solo eso, a partir de hoy, este programa lo presentamos mi maceta y yo”, dijo la falsa Ayuso.

Mientras era expulsado de su posición, Wyoming respondió: “La verdad es que es mejor que me sustituya una maceta que Ana Rosa, porque...”.

“Calla y fuera de mi mesa, vamos. Tú también catalana, vete con Colau a llorar”, cortó Ayuso, echando a Wyoming y Sabatés. Ya sola en la mesa, se puso a leer y ridiculizar el guion que tenía preparado el presentador, procediendo a tirarlo. Y luego empezó su programa con titulares como “Don QuetevoteTxapote y sus socios de la ETA están cagados”, “Los okupas huyen como ratas”, “No va a quedar ni un médico”.

Cuando Ayuso daba un briconsejo, Wyoming volvió a recuperar su mesa diciéndole que “para copiar un programa ya tiene usted el de Vox”, y pidiendo a seguridad que entrase a llevársela.