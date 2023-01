Wyoming, a Vox: “La violencia de género no es opinable ni cuestionable, sino una realidad cuantificable”

Wyoming dedicó su monólogo de este lunes en El Intermedio a hablar de la violencia de género. Concretamente, a raíz del “terrible asesinato de una mujer de 46 años por parte de su pareja, que también ha asesinado a la hija de esta mujer, una niña de tan solo 8 años”.

Wyoming respondió a Ayuso tras criticar a Sánchez: "Es mejor abusar de los ciudadanos apostando por lo privado"

Más

Para el presentador, casos como este acrecientan “una de las realidades más negras que estamos viendo en nuestro país”, aunque “algunos opinan que el insoportable goteo de asesinatos machistas de los últimos meses es una simple casualidad”. Pero para el presentador “las casualidades no existen”, y por eso alertó este lunes de que, como sociedad, “nos la estamos jugando cada vez que el sistema no es capaz de proteger a las víctimas, pero también cuando dejamos que algunos partidos nieguen la propia existencia de la violencia de género”.

Como ejemplo puso lo ocurrido “en las Cortes de Castilla y León, presididas por Vox”, que no hicieron “la menor referencia a la violencia de género en su comunicado de condena por el asesinato de Valladolid”. “Señores de Vox, la violencia de género no es opinable. No es cuestionable. Es una realidad cuantificable en números. Y cada número, por desgracia, supone un drama insoportable”, señaló Wyoming, para el que “ya es hora de que los responsables políticos pongan todo de su parte para que la violencia de género deje de pasar de una vez”.