Yolanda Díaz propone a Iñaki Gabilondo como presidente de la República, y opina de la entrevista de Évole a Olona

laSexta emitió este domingo 16 de abril la esperada entrevista de Jordi Évole a Yolanda Díaz en Lo de Évole. Una charla giró esencialmente alrededor de la actualidad política, pero que también dejó momentos y titulares relacionados con el mundo de la televisión.

Uno de ellos fue la sorprendente respuesta de la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar cuando el presentador de Atresmedia le preguntó su opinión acerca del rey Felipe VI. “A mí me gustaría nuestro país pudiera tener un jefe de Estado como Iñaki Gabilondo, por ejemplo, y que le pudiéramos votar. ¿Por qué no?”, dijo tras confesar que no es monárquica.

“Igual le estoy metiendo un lío ahora mismo”, apuntó la gallega, que piensa que el debate Monarquía vs. República “no es para esta legislatura, sino un debate para la siguiente década”.

Évole también preguntó a Yolanza Díaz sobre Macarena Olona, a la que entrevistó recientemente para laSexta y que dijo en su charla que ella era la única política a la que no había podido “doblegar”: “Me asustó un poco lo que dijo [sobre mí]. Fíjate lo que hacen los políticos en nuestro país: van a las sesiones de control no a preguntar por un tema de interés, sino a intentar derrotar al adversario político. Es tremendo, me quedé impactada cuando la escuché”.