Álvaro Rico, de vuelta a Netflix: “Quieres que tu trabajo se cuide y genere audiencia. Si no, te están mintiendo”

Hasta el cielo continúa la estela del exitoso largometraje homónimo, ahora con una nueva óptica. Asia Ortega, ya presente en el filme, asciende ahora a protagonista de la serie para cambiar la metodología masculina de esta banda de mercheros.

CRÍTICA | 'Hasta el cielo: La serie' se pone límites en Netflix y no termina de aprovechar lo que podría haber sido

Más

Para la actriz asumir esto “ha sido notar el peso y la responsabilidad”, reconoce a verTele. “A Sole no la dejé ir. Algo de intuición me decía que tenía que contar más cosas”, añade la intérprete, acompañada en esta serie por Álvaro Rico en un papel “dual” como policía infiltrado.

El actor vuelve a la plataforma donde se dio a conocer primero con Élite y donde también participó en Sagrada familia: “Nunca he tenido sensación de ser sello Netflix. Otra cosa es que de forma azarosa, como sucede en esta profesión, haya proyectos que estés haciendo y sean para Netflix, cosa que me da mucha confianza porque sé como trabajan. Lo que quieres es que tu trabajo se exponga, se cuide y genere audiencia. Para eso hacemos este trabajo, si no, te están mintiendo”.

Y hablando de exposición, Ortega reflexiona sobre los “puntos exponenciales de responsabilidad” que nota al verse cada vez más demandada (tiene pendiente de estreno la temporada final de El Internado. Las Cumbres y Urban): “Cada proyecto nuevo que haces piensas en el bagaje y sientes que tienes que ser cada vez mejor”. Por ello, considera: “Para continuar en mi centro y siendo coherente y dando lo mejor de mí, cada vez requiere más trabajo personal”.