'Drag Race España' vuelve con su primera mujer cis: “El drag siempre ha roto las cuestiones de género y ha sido libertad”

Atresplayer Premium estrena este domingo Drag Race España 3 , que vuelve con Supremme de Luxe como presentadora y con Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi acompañándola en la mesa del jurado. 12 nuevas reinas volverán a luchar por la corona en “una carrera de desafíos” que tendrán que superar semana a semana.

“El casting es muy diverso y muy solvente con lo que han tenido por delante”, avanzan Supremme de Luxe y Ana Locking en palabras a verTele. Dentro de ese elenco, destaca Clover Bish, primera mujer cis del formato en nuestro país -la segunda en todo el mundo tras Victoria Scone (Reino Unido)-. Todo ello, en una apertura del programa a otros perfiles.

Supremme y Locking apuestan por drag kings en 'Drag Race'

“Si el drag siempre ha roto las cuestiones de género y siempre ha sido libertad, y no ha tenido reglas, por decirlo de alguna manera, ¿por qué imponer una regla en la que no se pueda?”, defiende Locking. “Lo interesante es ver cómo y por qué cada persona llega al drag y qué muestra con su drag. Desde que el drag es libre, me parece estupendo”, apoya Supremme.

En esta línea, ambas estarían abiertas a la participación de drag kings en la competición: “Tendría mucha curiosidad, me encantaría que surgiera esta oportunidad”, afirma la diseñadora. Supremme de Luxe, por su parte, reivindica que “hay propuestas muy chulas y en España el movimiento drag king se está consolidando de forma muy potente”.