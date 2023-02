Miryam Benedited valora la victoria de Blanca Paloma con 'EaEa' en el Benidorm Fest 2023

Blanca Paloma se ha proclamado este sábado ganadora del Benidorm Fest 2023 y, por tanto, se ha convertido en la representante de España en Eurovisión, que se celebrará el próximo mes de mayo en Liverpool (Reino Unido).

Blanca Paloma gana el Benidorm Fest 2023 con 'EaEa' y vuela directa a Eurovisión

Hablamos con Myriam Benedited, que, como recogimos en exclusiva, se ha ausentado en el jurado de esta edición del certamen por motivos de agenda tras ser una de las integrantes de la mesa en 2022. Sin embargo, la coreógrafa ha acudido al desenlace del evento en calidad de invitada.

“Me ha parecido aplastante. Ha ganado con una diferencia bastante grande y, sobre todo, con unanimidad por parte de jurado y público. Ha sido aplastante”, declara a verTele.

Miryam Benedited valora a Blanca Paloma

La catalana, que encumbró a Chanel, augurando su éxito en Eurovisión, valora cómo puede funcionar la propuesta de EaEa: “Nunca se sabe. Ojalá tuviéramos esa bola de cristal. Nunca se sabe cómo vamos a encajar, porque también depende mucho de nuestros competidores que traen otras propuestas, el cómo son para que la nuestra destaque. Yo espero que sí, que guste en Europa, que la entiendan, porque es nuestro arte, algo muy español que espero que en Europa no se diga ‘¿esto qué es?’ y que les encante”, expresa.

Benedited cree que ha sido “una final muy chula”: “Las propuestas fueron muy chulas y todas las cosas que he visto en el escenario me han gustado bastante. He visto cosas muy bonitas en el escenario”, sentencia.