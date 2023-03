Teresa Fernández-Valdés: “Nacho Vidal es una persona grande en todos sus términos, también en ego”

Al hablar sobre Nacho, Martiño Rivas señalaba las dificultades que había afrontado la producción de la serie por su temática. Teresa Fernández-Valdés, creadora del proyecto, corrobora esto a verTele y señala la “moralina” que ha descubierto en instituciones y profesionales.

Martiño Rivas es Nacho Vidal: "No creo que la producción de 'Dahmer' tuviera tantos problemas como nosotros"

“Habíamos hecho una serie sobre narcotráfico y se nos abrieron todas las puertas”, recuerda sobre Fariña, también de Bambú Producciones. “Todo fueron facilidades para Fariña. Me meto en la industria del sexo y todo se cierra”, se lamenta la showrunner, que reconoce haber trabajado duro para evitar que Nacho quedara sin cadena tras la retirada de Lionsgate+ de España.

“Como mamá de este polluelo me lo pelee mucho para que en esa vorágine de decisiones no nos quedásemos en un cajón”. Ahí entra Atresplayer Premium, que adquirió una ficción que encaja a la perfección en su catálogo, habida cuenta del volumen de series biográficas que han producido. “Lo que nos interesó es que es un personaje icónico. Nos gustaba mucho más allá de que sea biopic o no”, defiende Montse García, directora de ficción de Atresmedia, que añade que “Nacho puede tener una dos o tres temporadas, como Cristo y Rey, porque son personajes que te dan para mucho”.

De momento, Nacho Vidal, que no creía que el proyecto pudiera llegar a buen puerto, parece encantado con el resultado: “Cuando ha visto la serie se ha emocionado muchísimo”, apunta Fernández-Valdés, y señala sobre él: “Es una persona grande en todos sus términos, también en ego”.