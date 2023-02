'Los Bridgerton' ya tienen fecha de estreno y enseñan su primer spin-off para Netflix, 'La reina Carlota'

Netflix muestra el primer avance de La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton, el spin-off del universo escrito por Julia Quinn que fue adaptado por la plataforma de streaming. El proyecto será un miniserie y se estrenará el próximo 4 de mayo.

Compuesta por 6 episodios, la ficción contará con algunos actores de Los Bridgerton que repetirán en sus puestos, como Golda Rosheuvel (reina Carlota), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury), Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) y Hugh Sachs (Brimsley). La versión joven de la protagonista será encarnada por la actriz India Amarteifio.

Corey Mylchreest (Sandman) interpreta al joven rey Jorge, y Arsema Thomas encarna a la joven Agatha Danbury. El reparto es completado por Sam Clemmett (The War Below) como el joven Brimsley, Freddie Dennis (The Nevers) como Reynolds, Richard Cunningham (The Witcher) como Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) como Adolphus, Rob Maloney (Casualty) como el Doctor Real, Cyril Nri (Cucumber) como Lord Danbury.

Así es 'La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton' en Netflix

Centrada en el ascenso a la relevancia y al poder de la reina Carlota, esta precuela del universo de Los Bridgerton cuenta la historia de cómo el matrimonio de la joven reina con el rey Jorge provocó tanto una gran historia de amor como un cambio social, creando el mundo de Ton heredado por los personajes de Los Bridgerton.

Mientras tanto, Netflix tiene pendiente el estreno de la tercera temporada de Los Bridgerton, de la que ya adelantó algunos nuevos fichajes.