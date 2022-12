'El Desafío' intensifica la promoción de su tercera edición: “Aquí más de uno se ha jugado la vida”

Antena 3 está intensificando la promoción de la tercera temporada de El Desafío. En los últimos días, la cadena de Atresmedia ha lanzado varios avances sobre lo que se podrá ver en la nueva edición, que pondrá a prueba la destreza física y mental de sus ocho famosos concursantes: Ana Guerra, Jorge Lorenzo, Florentino Fernández, Mariló Montero, Rosa López, Boris Izaguirre, Laura Escanes y Jorge Blanco, el entrenador personal de Pablo Motos, a su vez productor del programa.

Antena 3 lanza por sorpresa la primera promo de 'El Desafío 3' y confirma el casting de concursantes famosos

La última promo avanza que los participantes se enfrentarán a retos de baile, equilibrio y conducción, sin olvidar la prueba de la apnea. Retos extremos cuya dificultad podría estar detrás de las lágrimas que, según el avance, tanto Ana Guerra como Florentino Fernández derramarán durante la edición. Y también de algunas de las frases más impactantes de la promo, como ese “nos estamos matando las rodillas y las costillas” de Mariló Montero o el “aquí más de uno se ha jugado la vida” que pronuncia Juan del Val, que volverá a compartir jurado junto a Santiago Segura y Pilar Rubio.

Pero no todo será sufrimiento en esta tercera temporada de El Desafío. También habrá espacio para el humor con Rosa López, que repetirá su icónico “me he equivocao” de Operación Triunfo, y con Jesulín de Ubrique, que tras concursar en la segunda edición se dejará ver en esta tercera golpeando unos platillos por el plató. Por ahora, esta nueva edición de El Desafío no tiene fecha de estreno en Antena 3.