'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en NY', ya tiene mes de estreno y tráiler para su temporada 2

La segunda temporada de And Just Like That –secuela de Sexo en Nueva York– llegará a HBO Max en junio con nuevas historias para Carrie, Miranda y Charlotte.

John Stamos hizo que despidieran a las bebés Olsen de 'Padres forzosos' porque "no paraban de llorar"

Más

Además de confirmar el mes de estreno de los nuevos capítulos, la plataforma ha lanzado un tráiler con lo más destacado de las nuevas tramas.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang y Alexa Swinton regresan en esta nueva entrega.

La primera temporada de And Just Like That concluyó su emisión en febrero de 2022. Su éxito fue notable; en aquel momento se convirtió en “el mayor estreno de cualquier serie de Max Original”, lo que le valió su automática renovación por una segunda tanda de capítulos.

El equipo de directores incluye a King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young y Julie Rottenberg.

Así es 'And Just Like That'

La serie sigue a Carrie (Parker), Miranda (Nixon) y Charlotte (Davis) mientras navegan por el viaje de la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 años a la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50 años.